Стала известна заявка сборной на Евро-2020

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко утвердил состав национальной команды на Евро-2020.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Детали: Среди вратарей в сборной будут 1. Георгий Бущан ( "Динамо"), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин ( "Шахтер").

Позицию защитников получили 2. Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тимчик, 25. Денис Попов ( "Динамо"), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко ( "Шахтер").

Полузащитниками определили 3. Георгия Судакова, 6. Тараса Степаненко, 11. Марлоса "Шахтер"), 5. Сергея Сидорчука, 10. Николая Шапаренко, 15. Виктора Цыганкова ( "Динамо"), 7. Андрея Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия), 8. Руслана Малиновского ("Аталанта", Италия), 14. Евгения Макаренко ( "Кортрейк", Бельгия), 17. Александра Зинченко ( "Манчестер Сити", Англия), 18. Романа Безуса ("Гент", Бельгия ) 20. Александра Зубкова ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающими будут 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), 19. Артем Беседин ("Динамо"), 26. Артем Довбик ("Днепр-1").

Цифра перед именем игрока означает его номер на поле во время матчей на Евро-2020.

В заявку не попали Андрей Лунин ("Реал", Испания), Александр Сирота, Богдан Леднев ("Динамо"), Артем Бондаренко ("Мариуполь") и Богдан Михайличенко ( "Андерлехт").

В то же время, заявка может измениться, если кто-то из игроков будет иметь серьезные травмы или заболевания до первого матча на турнире.

Напомним: Расписание матчей нашей сборной:

13 июня 2021: Нидерланды - Украина (Амстердам, 22.00);

17 июня 2021: Украина - Северная Македония (Бухарест, 16.00);

21 июня 2021: Украина - Австрия (Бухарест, 19.00).

Что предшествовало: Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесли на год: турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.