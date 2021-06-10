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НАБУ обыскивает больницы Укрзализныци в 5 городах

Четверг, 10 июня 2021, 17:16
НАБУ обыскивает больницы Укрзализныци в 5 городах

Следователи Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в помещениях клинических больниц на железнодорожном транспорте Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепр.

Источник: сообщение НАБУ

Дословно: "НАБУ и САП осуществляют обыски в помещениях клинических больниц на железнодорожном транспорте Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра Филиала "Центр охраны здоровья" АО "Украинская железная дорога", а также в самой Филии".

Детали: В НАБУ заявили, что обыски осуществляется в рамках расследования по факту "завладения должностными лицами АО "Укрзализныця" бюджетными средствами в особо крупных размерах по Программе медицинских гарантий оказания медицинских услуг "Стационарная помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", в размере 59933926 гривен, полученных от Национальной службы здоровья Украины".

Что этому предшествовало: Раньше в четверг стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в больницах "Укрзализныци" из-за дела о завладении деньгами, выделенными на лечение пациентов с COVID-19.

В то же время в УЗ сообщили, что должностные лица "Центра охраны здоровья" АО "Укрзализныця" подозреваются в попытке, в период с сентября по декабрь 2020 года, закупить услуги ПЦР-тестирование по завышенным ценам.

Украинская правда

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Темы: Укрзализныцякарантинкоронавирус
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