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Стало известно, что будет с первой проданной тюрьмой

Пятница, 11 июня 2021, 18:16
Стало известно, что будет с первой проданной тюрьмой
ЛЬВОВСКАЯ ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ №48

На территории бывшей исправительной колонии во Львове, которую первой приватизировали в Украине, построят кампус, где планируется создать все условия для развития талантов города.

Источник: Минюст в Telegram

Детали: Владельцем территории стала одна из компаний группы SoftServe, что работает в сфере IT. По словам члена совета директоров Олега Дениса, на месте колонии создадут квартал, где хотят собрать таланты и создать условия для их развития. Там также планируют построить садик, спортивную инфраструктуру и создать рабочие места.

Для возведения новых объектов проведут архитектурный конкурс.

Что предшествовало: Фонд государственного имущества продал в частную собственность за 377,5 млн гривен колонию №48, что во Львове. Это первая продажа в "Большой распродаже тюрем".

Украинская правда

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Темы: МинюстЛьвовтюрьма
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