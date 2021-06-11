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"Мертвые души" в списках: ЦИК отказала группе, которая хотела референдум по земле

Пятница, 11 июня 2021, 23:05
Мертвые души в списках: ЦИК отказала группе, которая хотела референдум по земле

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группы, которая хотела провести референдум о продаже земли, из-за несоответствия в подписных листах.

Источник: сообщение ЦИК

Дословно: "В частности, в списках участников собрания 47 человек включены в него дважды. При этом подписи напротив одинаковых фамилий и других персональных данных визуально отличаются.

Также в списках участников указаны сведения о 19 умерших, напротив фамилий которых проставлены подписи. К тому же, 17 человек из указанных "мертвых душ" включен в список членов инициативной группы".

Детали: Документы инициативная группа подала 1 июня. В них указывалось, что на собрании присутствовали 10927 граждан Украины, которые и избрали инициативную группу большинством. Речь шла о вынесении на референдум вопроса "Поддерживаете ли Вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина?".

В то же время, представители ЦИК, которые присутствовали на собрании, отметили, что имели место нарушения.

Именно поэтому данные о результатах голосования были искажены. Так, в протоколе сборов граждан Украины о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе указано количество участников собрания – 11873 человек. В то же время, среди них были "мертвые души", а отдельные лица были включены дважды. То есть, говорят в комиссии, была нарушена процедура создания инициативной группы. Это является основанием для отказа в ее регистрации.

В комиссии также говорят, что зарегистрировали другую инициативную группу, которая хочет референдум по этому же вопросу.

Что предшествовало: Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5 групп, которые будут собирать подписи для проведения всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросам продажи земли и стратегических объектов, украинского газа, игорного бизнеса и марихуаны.

Украинская правда

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Темы: ЦИКреферендум
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