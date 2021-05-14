Зарегистрировано группы сбора подписей для всеукраинского референдума

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5 групп, которые будут собирать подписи для проведения всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросам продажи земли и стратегических объектов, украинского газа, игорного бизнеса и марихуаны.

Источник: ЦИК

Детали: Для регистрации групп те должны были провести собрание. Их провели 29 апреля в 15 населенных пунктах Днепропетровской области. На собрании присутствовали представители ЦИК, чтобы засвидетельствовать факт их проведения.

Вопросы, какие группы хотят вынести на референдум звучит следующим образом:

"Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более 30 процентов? "

"Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?"

"Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины?"

"Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса в Украине?"

"Поддерживаете ли Вы легализации наркотика марихуана в Украине?".

Важно, что для проведения референдума инициативная группа должна собрать 3 миллиона подписей. То есть каждая из 5 групп должна собрать по 3 миллиона подписей. После этого проведение волеизъявление должен провозгласить президент.

Собирать подписи можно в течение 90 дней – с 15 мая по 12 августа 2021 года.

Ранее о подаче соответствующих документов в ЦИК для проведения собрания граждан, чтобы зарегистрировать инициативную группу, сообщали в партии "Батькивщина". Ее лидер Юлия Тимошенко уже заявляла, что будет инициировать референдум по 5 вопросом.

Предыстория: