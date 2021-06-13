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Украина открывает еще одно генконсульство в США

Воскресенье, 13 июня 2021, 12:40
Оксана Маркарова

Украина откроет генеральное консульство в Хьюстоне в американском штате Техас.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США, пишет "Европейская правда".

"Сегодня сделали еще один важный шаг к открытию генерального консульства Украины в городе Хьюстон, штат Техас. Посол Оксана Маркарова подписала Договор на аренду помещения, где официально будет находиться новое зарубежноє дипломатическое учреждение Украины в США", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

В дипмиссии подчеркнули, что юг Америки имеет большое и активное украинское общество, а также большой потенциал для развития новых стратегических направлений украинско-американского партнерства.

По данным МИД, сейчас в США работают три генконсульства Украины: в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго.

Темы: СШАУкраинадипломатические отношенияМаркарова


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