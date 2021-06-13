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Швейцария первой из стран Запада может запретить пестициды

Воскресенье, 13 июня 2021, 13:41
Фото: swissinfo

Швейцария может стать второй страной мира, которая запретит использование пестицидов.

Референдум по этому вопросу в воскресенье проходит в стране, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Инициатива, вынесенная на всенародный опрос, направленная на запрет использования искусственных пестицидов в течение 10 лет. В глобальном масштабе химические вещества запрещены только в Бутане.

Сторонники запрета говорят, что продукция таких агрохимических гигантов, как швейцарская Syngenta, немецкие Bayer и BASF, угрожает здоровью и окружающей среде.

"Жизненно важно, чтобы мы прекратили использование пестицидов, которые вызывают серьезные проблемы со здоровьем у людей сегодня и накапливают проблемы для будущего", - сказала Антуанетт Гилсон, соавтор инициативы о запрете пестицидов.

Производители заявляют, что их пестициды проходят строгие тестирования и без них урожайность резко упала бы.

Многие фермеры говорят, что запрет приведет к росту цен на продукты питания, снижение рабочих мест и увеличение импорта продуктов питания.

Швейцарцы также принимают решение относительно отдельной инициативы о питьевой воде, которая утверждает, что искусственные пестициды загрязняют воду в стране. Инициатива предлагает перенаправить субсидии фермерам, которые не используют химические вещества.

В ходе чрезвычайно "горячей" кампании сторонникам инициативы угрожали смертью, а фермеры жаловались, что чувствуют себя в осаде граждан, которые не понимают их образа жизни.

В случае одобрения предложения в конституцию внесут поправки, в то время как правительство разрабатывает соответствующие законы для рассмотрения парламентом.

Кроме того, швейцарцы будут отдельно голосовать по законам о борьбе с терроризмом, сокращению выбросов CO2 и предоставлению экстренного финансирования в связи с пандемией COVID-19.

Темы: экологияШвейцария


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