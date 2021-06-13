Генсек НАТО назвал два признака причастности РФ к посадке самолета Ryanair

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не осудила принудительную посадку самолета Ryanair в Беларуси и последующий арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Источник: Столтенберг в интервью британской радиостанции Times Radio в воскресенье

Детали: Отвечая на вопрос о возможной причастности России к инциденту, Столтенберг отказался говорить о данных разведки. В то же время, он назвал косвенные признаки такой причастности.

Прямая речь: "Мы знаем, что Беларусь и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, в том числе и в обороне воздушного пространства.

Второе, что мы увидели – Россия является одной из немногих стран, которые не осудили абсолютно неприемлемую принудительную посадку гражданского самолета, следовавшего из одной столицы, Афин, в другую столицу, Вильнюс".

Больше деталей: Генсек НАТО отметил, что инцидент с самолетом Ryanair был не только нарушением правил гражданского воздушного сообщения, но и атакой на демократическую оппозицию Беларуси.

Что предшествовало: 28 мая Столтенберг заявил, что, вероятно, Россия была причастна к принудительной посадке пассажирского самолета Ryanair в Беларуси.

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