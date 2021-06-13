Генсек НАТО назвав дві ознаки причетності РФ до посадки літака Ryanair
Генсек НАТО Йенс Столтенберг підкреслив, що Росія не засудила примусову посадку літака Ryanair в Білорусі і подальший арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Джерело: Столтенберг в інтерв'ю британській радіостанції Times Radio у неділю
Деталі: Відповідаючи на питання про можливу причетність Росії до інциденту, Столтенберг відмовився говорити про дані розвідки. У той же час, він назвав непрямі ознаки такої причетності.
Пряма мова: "Ми знаємо, що Білорусь і Росія дуже тісно співпрацюють майже в усіх сферах, в тому числі і в обороні повітряного простору.
Друге, що ми побачили – Росія є однією з небагатьох країн, які не засудили абсолютно неприйнятну примусову посадку цивільного літака, що прямував з однієї столиці, Афін, до іншої столиці, Вільнюса".
Більше деталей: Генсек НАТО зазначив, що інцидент з літаком Ryanair був не тільки порушенням правил цивільного повітряного сполучення, але й атакою на демократичну опозицію Білорусі.
Що передувало: 28 травня Столтенберг заявив, що, ймовірно, Росія була причетна до примусової посадки пасажирського літака Ryanair в Білорусі.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевичата його дівчину затримали.