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Генсек НАТО назвав дві ознаки причетності РФ до посадки літака Ryanair

Неділя, 13 червня 2021, 22:50

Генсек НАТО Йенс Столтенберг підкреслив, що Росія не засудила примусову посадку літака Ryanair в Білорусі і подальший арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Джерело: Столтенберг в інтерв'ю британській радіостанції Times Radio у неділю

Деталі: Відповідаючи на питання про можливу причетність Росії до інциденту, Столтенберг відмовився говорити про дані розвідки. У той же час, він назвав непрямі ознаки такої причетності.

Пряма мова: "Ми знаємо, що Білорусь і Росія дуже тісно співпрацюють майже в усіх сферах, в тому числі і в обороні повітряного простору.

Друге, що ми побачили – Росія є однією з небагатьох країн, які не засудили абсолютно неприйнятну примусову посадку цивільного літака, що прямував з однієї столиці, Афін, до іншої столиці, Вільнюса".

Більше деталей: Генсек НАТО зазначив, що інцидент з літаком Ryanair був не тільки порушенням правил цивільного повітряного сполучення, але й атакою на демократичну опозицію Білорусі.

Що передувало: 28 травня Столтенберг заявив, що, ймовірно, Росія була причетна до примусової посадки пасажирського літака Ryanair в Білорусі.

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевичата його дівчину затримали.

Українська правда
Теми: НАТОБілорусьРосія


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