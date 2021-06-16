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В Италии обнародовали кадры момента аварии на подъемнике, в результате которой погибли 14 человек

Среда, 16 июня 2021, 16:43

В итальянские СМИ попали кадры момента аварии на канатной дороге Стреза-Мотароне в мае, в результате которой погибли 14 человек.

Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовал телеканал Tg3. Видеозапись велась камерой на верхней станции канатной дороги и включена в материалы расследования.

Как следует из видео, кабина на момент аварии почти прибыла в финальную точку. В этот момент обрывается один из тросов и она начинает двигаться в обратном направлении, все больше разгоняясь.

Напомним, авария произошла в провинции Турин 23 мая на канатной дороге Стреза-Моттароне, которая начинается от озера Маджоре и заканчивается на высоте 1491 метр над уровнем моря. Кабина оборвалась на самом высоком участке маршрута, в 300 метрах от верхней станции, и упала в лесистой и труднодоступной местности.

Из 15 пассажиров тринадцать человек погибли на месте, включая двухлетнего ребенка. Позже в больнице в Турине умер 9-летний ребенок. 1 июня из реанимации выписали 5-летнего мальчика - единственного, кому посчастливилось выжить. В аварии погибла почти вся его семья.

Как стало известно из предварительных выводов расследования, причиной трагедии стал обрыв буксующего троса, который тянул кабину вперед. В таком случае должна была сработать система автоматического торможения кабины, но как минимум один из двух элементов системы оказался заблокированным.

Полиция арестовала трех сотрудников компании-оператора канатной дороги, но позже судья решил, что нет оснований держать их в тюрьме, поскольку они не могут убежать и нет риска фальсификации доказательств.

Прокуроры утверждают, все трое - владелец канатной дороги и двое работников - знали, что кабина ездит с открытым предохранителем. По их данным, они умышленно поставили зажимы на аварийные тормоза, чтобы избежать их постоянной активации из-за технических проблем. Система аварийного торможения могла быть отключена уже семь лет.

Темы: Италияавария


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