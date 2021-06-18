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В порт Одессы зашли военные корабли Британии и Нидерландов

Пятница, 18 июня 2021, 20:39

В одесский порт днем ​​18 июня зашли два военных корабля Британии и Нидерландов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Великобритании в Украине.

"Приветствуем HMS Defender и НNLMS Evertsen в морских воротах Украины - Одессе! Они проведут совместные учения с партнерами из ВМС Украины, в том числе по тушению пожаров и ремонтно-восстановительным работам", - отмечает посольство.

HMS Defender - эсминец Королевского флота Великобритании класса T45.

Zr.Ms. Evertsen - фрегат командования и противовоздушной обороны Королевского флота Нидерландов.

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