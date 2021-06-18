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У порт Одеси зайшли військові кораблі Британії та Нідерландів

П'ятниця, 18 червня 2021, 20:39

В одеський порт вдень 18 червня зайшли два військові кораблі флоту Британії та Нідерландів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство Британії в Україні.

"Вітаємо HMSDefender та НNLMS_Evertsen у морських воротах України - Одесі! Вони проведуть спільні тренінги з українськими партнерами з ВМС України, у тому числі з гасіння пожеж і ремонтно-відновлювальних робіт", - зазначає посольство. 

HMS Defender - есмінець Королівського флоту Британії класу T45.

Zr.Ms. Evertsen - фрегат командування та протиповітряної оборони Королівського флоту Нідерландів. 

Як повідомлялося раніше, у ніч на 17 червня до Чорного моря увійшов розвідувально-водолазний корабель Військово-морських сил Франції ALIZE (A 645).

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