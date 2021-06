У порт Одеси зайшли військові кораблі Британії та Нідерландів

В одеський порт вдень 18 червня зайшли два військові кораблі флоту Британії та Нідерландів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство Британії в Україні.

"Вітаємо HMSDefender та НNLMS_Evertsen у морських воротах України - Одесі! Вони проведуть спільні тренінги з українськими партнерами з ВМС України, у тому числі з гасіння пожеж і ремонтно-відновлювальних робіт", - зазначає посольство.

Welcome to @HMSDefender 🇬🇧 and @HNLMS_Evertsen 🇳🇱 in famous sea gates of Ukraine - #Odesa!



They will conduct joint trainings with Ukrainian partners from @UA_NAVY 🇺🇦, including on fire fighting and damage control.#StrongerTogether #CSG21 #GlobalBritain https://t.co/L51ujvyuq6