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В кибератаке на крупнейшую в мире компанию-поставщика мяса подозревают российских хакеров

Среда, 2 июня 2021, 03:57
В кибератаке на крупнейшую в мире компанию-поставщика мяса подозревают российских хакеров

В кибератаке на фирму-производителя мясной продукции JBS SA, штаб-квартира которой базируется в Бразилии, Белый дом подозревает российских хакеров.

Источник: Reuters, DW

Детали: Администрация США контактировала с российскими властями по поводу хакерской атаки на производителя мясной продукции JBS SA, - сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, "JBS сообщил администрацию, что атака исходила от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России".

Белый дом хочет донести до Кремля мнению, "ответственные страны не скрывают преступников-вымогателей", - заявила Жан-Пьер.

К расследованию обстоятельств кибератаки подключилось ФБР.

1 июня североамериканские и австралийский филиалы JBS SA стали жертвами хакерских атак.

Из-за инцидента компании пришлось отменить смены на канадском заводе и на некоторых предприятиях в США, а в Австралии пришлось полностью остановить работу.

JBS пришло требование выкупа от компьютерных вымогателей.

Напомним: Хакеры, связанные с главным разведывательным ведомством России, тайно захватили систему электронной почты, которую использует Международное агентство государственного департамента, для вторжения в компьютерные сети правозащитных групп и других организаций, которые критикуют президента Владимира Путина.

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что у США есть "наступательные возможности" в борьбе с кибератаками.

Темы: хакеры
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