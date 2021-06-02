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Кабмин отменил повышение оклада генпрокурора на 56 тысяч гривен

Среда, 2 июня 2021, 15:42
Кабмин отменил повышение оклада генпрокурора на 56 тысяч гривен
генпрокурор Ирина Венедиктова, фото Назария Мазилюка, УП

Кабинет министров по решению Конституционного суда отменил повышение должностного оклада генпрокурора на более чем 56 тысяч гривен – до 93,6 тысяч гривен.

Источник: решение Кабмина в среду, передает Интерфакс-Украина

Детали: В связи с решением Конституционного суда от 26 марта 2020 года, Кабмин признал таким, что утратило силу постановлению №1155 от 11 декабря 2019 года, которым правительство утвердило схему должностных окладов прокуроров Офиса генерального прокурора.

В частности, данным документом оклад генпрокурора был установлен на уровне 93 тыс. 648 грн (ранее 37 тыс. грн), его первого заместителя – 89 тыс. 326 грн (ранее 34 тыс. грн), заместителя – 86 тыс. 445 грн (ранее 32 тыс. грн).

Также этим документом Кабмин предоставил право руководителям органов прокуратуры в пределах установленного фонда оплаты труда устанавливать надбавку за интенсивность труда или за выполнение особо важной работы в размере до 100% должностного оклада.

Кроме того, устанавливается надбавка за выполнение обязанностей временно отсутствующего прокурора, который находится на административной должности, или по вакантной административной должности – в размере 50% должностного оклада по должности временно отсутствующего прокурора или по вакантной должности пропорционально дополнительной нагрузке.

Среди прочего, предусматривается надбавка к должностным окладам государственных экспертов по вопросам тайн и специалистов, привлекаемых к подготовке решений и заключений государственных экспертов по вопросам тайн, а также компенсация за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне.

Темы: Кабинет министровОфис генпрокурораВенедиктоваденьги
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