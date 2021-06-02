Кабмин отменил повышение оклада генпрокурора на 56 тысяч гривен

Кабинет министров по решению Конституционного суда отменил повышение должностного оклада генпрокурора на более чем 56 тысяч гривен – до 93,6 тысяч гривен.

Источник: решение Кабмина в среду, передает Интерфакс-Украина

Детали: В связи с решением Конституционного суда от 26 марта 2020 года, Кабмин признал таким, что утратило силу постановлению №1155 от 11 декабря 2019 года, которым правительство утвердило схему должностных окладов прокуроров Офиса генерального прокурора.

В частности, данным документом оклад генпрокурора был установлен на уровне 93 тыс. 648 грн (ранее 37 тыс. грн), его первого заместителя – 89 тыс. 326 грн (ранее 34 тыс. грн), заместителя – 86 тыс. 445 грн (ранее 32 тыс. грн).

Также этим документом Кабмин предоставил право руководителям органов прокуратуры в пределах установленного фонда оплаты труда устанавливать надбавку за интенсивность труда или за выполнение особо важной работы в размере до 100% должностного оклада.

Кроме того, устанавливается надбавка за выполнение обязанностей временно отсутствующего прокурора, который находится на административной должности, или по вакантной административной должности – в размере 50% должностного оклада по должности временно отсутствующего прокурора или по вакантной должности пропорционально дополнительной нагрузке.

Среди прочего, предусматривается надбавка к должностным окладам государственных экспертов по вопросам тайн и специалистов, привлекаемых к подготовке решений и заключений государственных экспертов по вопросам тайн, а также компенсация за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне.