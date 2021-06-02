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Печерский суд арестовал имущество Шария в Испании – журналист

Среда, 2 июня 2021, 19:52

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что Печерский суд наложил арест на имущество подозреваемого в госизмене в Украине блогера Анатолия Шария.

Источник: Бутусов в Facebook, источник УП в правоохранительных органах, пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Детали: Со ссылкой на источники Бутусов сообщает, что арестовано имущество Шария:

  • Вилла в Испании в Таррагоне;
  • Жилище в Таррагоне;
  • Банковские счета в испанском Caixabank; в российском Raiffeisen Bank и в East-West United Bank S.A.

Прямая речь Бутусова: "Суд также принял решение о временном доступе к вещам и документам Шария, которые составляют банковскую тайну в Hsbc Bank Canada".

Больше деталей: Источник УП в правоохранительных органах подтверждает арест имущества Шария.

Однако пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде" отмечает, что эта информация – тайна досудебного расследования и разглашению не подлежит.

Дословно: "Сейчас данная информация составляет тайну досудебного расследования и до момента реализации постановлений суда и фактического наложения ареста разглашению не подлежит".

Upd. Шарий в Telegram уже отреагировал на это.

Прямая речь Шария: "Пока наслаждаюсь. Вроде бы готовится решение Печерского суда о запрете кормить меня в испанских ресторанах".

Предыстория

  • 16 февраля Шарию, проживающему в Испании, было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан.
  • Литва лишила Шария, подозреваемого в Украине в государственной измене, статуса беженца.
  • 10 мая 2021 года Шарию аннулировали все документы и объявили его персоной нон грата.
  • В 2012 году Шарий убеждал литовскую власть, что он преследуется со стороны режима президента Виктора Януковича. По его словам, он проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него были сфальсифицированы дела.

Украинская правда
Темы: судШарийИспания


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