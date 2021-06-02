Печерский суд арестовал имущество Шария в Испании – журналист

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что Печерский суд наложил арест на имущество подозреваемого в госизмене в Украине блогера Анатолия Шария.

Источник: Бутусов в Facebook, источник УП в правоохранительных органах, пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Детали: Со ссылкой на источники Бутусов сообщает, что арестовано имущество Шария:

Вилла в Испании в Таррагоне;

Жилище в Таррагоне;

Банковские счета в испанском Caixabank; в российском Raiffeisen Bank и в East-West United Bank S.A.

Прямая речь Бутусова: "Суд также принял решение о временном доступе к вещам и документам Шария, которые составляют банковскую тайну в Hsbc Bank Canada".

Больше деталей: Источник УП в правоохранительных органах подтверждает арест имущества Шария.

Однако пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде" отмечает, что эта информация – тайна досудебного расследования и разглашению не подлежит.

Дословно: "Сейчас данная информация составляет тайну досудебного расследования и до момента реализации постановлений суда и фактического наложения ареста разглашению не подлежит".

Upd. Шарий в Telegram уже отреагировал на это.

Прямая речь Шария: "Пока наслаждаюсь. Вроде бы готовится решение Печерского суда о запрете кормить меня в испанских ресторанах".

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