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СБУ официально объявила Шарию подозрение в госизмене

Вторник, 16 февраля 2021, 14:18
СБУ официально объявила Шарию подозрение в госизмене

Блогеру, проживающий в Испании, Анатолий Шарию сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан.

Источник: сообщение СБУ, сообщение Шария в Facebook

Дословно: "По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур...

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А. Шария имеющиеся факты его подрывной деятельности против Украины.

Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны. Целью было - обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Такие противоправные действия Анатолия Шария активно использовали российские СМИ, в частности, телеканалы основной пропагандистской государственной компании ВГТРК ("Россия 24", "Россия1"), телеканал Министерства обороны РФ "Звезда" и т.д.".

Детали: Шарий подозревается в совершении преступлений по ч.1. ст.111 "Государственная измена" и ч.1. ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Вторая предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет.

Видео из сообщения СБУ:

Шарий на своей странице в Facebook написал, что теперь ему не надо лишний раз доказывать в ЕС, все дела на него в Украине - "чистая политика".

Предыстория:

  • В июле Окружной админсуд Киева открыл производство о запрете деятельности политической партии "Партия Шария".
  • В декабре Шарий, который сейчас проживает в Испании, похвастался, что выиграл иск в некоего ООО "Украинская правда", не имеет никакого отношения к одноименному интернет-издания.

Украинская правда

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Темы: ШарийСБУгосизмена
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