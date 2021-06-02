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Дело "Приватбанка": ВАКС заочно арестовал экс-главу правления Дубилета

Среда, 2 июня 2021, 21:41

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя правления "ПриватБанка" Александра Дубилета.

Источник: "Центр противодействия коррупции" со ссылкой на судебное заседание

Дословно: "Поскольку Дубилет находится не в Украине и объявлен в международный розыск, меру пресечения ему назначили заочно "до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства.

Решение следователя судьи означает, что подозрение, которое была предъявлено ​​Дубилету, полностью обоснованное. А сообщили о нем в соответствии с нормами уголовного процессуального законодательства".

Напоминаем:

  • В марте подозрения по факту растраты 8,2 млрд грн Приватбанка получили еще три топ-чиновника финучреждения. Среди тех, кто получил подозрения - экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет. В конце месяца Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск.
  • Генпрокурорка Ирина Венедиктова ранее объясняла обстоятельства эпизода растраты 8,2 млрд грн средств банка.
  • По ее словам, когда топ-чиновники поняли, что вскоре потеряют контроль над средствами банка накануне национализации, они "приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка". Следовательно, вместо этих обществ должником определили связанную с Приватбанком фирму Claresholm Marketing LTD.
  • Кроме того, Александром Дубилетом ранее получил подозрение по другому эпизоду дела, а именно растраты 136 млн грн средств банка.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный судПриватбанкДубилетарест


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