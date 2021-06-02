Дело "Приватбанка": ВАКС заочно арестовал экс-главу правления Дубилета

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя правления "ПриватБанка" Александра Дубилета.

Источник: "Центр противодействия коррупции" со ссылкой на судебное заседание

Дословно: "Поскольку Дубилет находится не в Украине и объявлен в международный розыск, меру пресечения ему назначили заочно "до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства.

Решение следователя судьи означает, что подозрение, которое была предъявлено ​​Дубилету, полностью обоснованное. А сообщили о нем в соответствии с нормами уголовного процессуального законодательства".

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