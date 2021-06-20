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Гибридные войска РФ обстреляли город на Донетчине и ранили мирного жителя

Воскресенье, 20 июня 2021, 08:49

В субботу, 19 июня, российско-оккупационные войска обстреляли Авдеевку и ранили местного жителя.

Источник: утренняя сводка штаба ООС

Детали: 19 июня в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

В частности, неподалеку Авдеевки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также оккупанты из крупнокалиберных пулеметов обстреляли и саму Авдеевку, в результате обстрела пулевое ранение получил местный житель 1989 года рождения.

Украинские военнослужащие оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Вблизи Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе Новотошковского российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи с Водяным, что на Приазовье, противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, у населенных пунктов Зайцево и Желтое зафиксировали пролеты вражеских беспилотников "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА были подавлены средствами РЭБ.

В субботу на обстрелы российско-оккупационных войск воины Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь, боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7 утра 20 июня нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассДонецкая областьРосcия


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