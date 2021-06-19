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Вооруженные формирования России обстреляли ВСУ и получили ответный огонь

Суббота, 19 июня 2021, 19:32
Пушка МТ-12 "Рапира" на вооружении у ВСУ

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, и украинские бойцы вынуждены открывать ответный огонь.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: С начала суток 19 июня было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В частности, вблизи Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

А у населенных пунктов Зайцево и Желтое в субботу зафиксировали пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. В штабе уточнили, что БПЛА противника были вовремя подавлены средствами РЭБ.

Дословно: "В результате вражеского огня боевых потерь среди военнослужащих ООС нет. На обстрел российско-оккупационных войск воины Вооруженных сил Украины открыли ответный огонь".

Напомним: На фронте 16 июня военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение, а 17 июня другой боец - пулевое ранение.

Украинская правда
Темы: войнаОРДЛОРосcияДонбассВооруженные силы


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