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Путин заявил, что в 2014 году США организовали в Украине "вооружённый переворот"

Вторник, 22 июня 2021, 11:34
ФОТО: DPA

Президент России Владимир Путин заявил, что США в 2014 году организовали "переворот" в Украине, который поддержала Европа.

Источник: статья Путина в немецкой газете Die Zeit, опубликованная на сайте Кремля

Прямая речь: "Многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года.

Европа активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот на Украине. С этого всё и началось. Зачем нужно было это делать?

Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?"

Детали: Путин считает НАТО "реликтом холодной войны", который создает напряжение между странами, а газопроводы в Европу называет "фундаментом конструктивной взаимозависимости".

По его словам, вместо мечты о едином континенте в Европе решили укрепить и расширить Альянс.

Он также заявил, что именно советское руководство дало согласие на членство объединённой Германии в НАТО.

И напомнил, что тогда обещали, что "границы блока к вам (РФ – ред.) приближаться не будут".

Путин также считает, что сейчас вся система европейской безопасности деградировала, нарастает напряжённость и становятся реальными риски новой гонки вооружений.

Напомним:

  • Ранее в Кремле уже заявляли, что членство Украины в НАТО будет "красной линией" для России и Москву беспокоят разговоры о возможном предоставлении Киеву Плана действий относительно членства.
  • В коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса в отношении Украины впервые использованы те же формулировки, которые звучат в отношении Грузии с 2018 года - о том, что Украина станет членом Альянса, и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.

Знать больше: Грузинский план для Украины: почему саммит НАТО стал победой Киева

Украинская правда
Темы: ПутинНАТОУкраинаСШАРосcия


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