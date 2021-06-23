Боевики, убившие Хашогги, прошли военизированную подготовку в США — NYT

Четыре саудита, участвовавшие в убийстве журналиста Washington Post Джамала Хашогги в 2018 году, прошли военизированную подготовку в Соединенных Штатах в предыдущем году по контракту, утвержденному Государственным департаментом.

Источник: NYT со ссылкой на документы и собственные источники

Детали: Обучение произошло, когда секретное подразделение, ответственное за убийство Хашогги, начало обширную кампанию похищения, задержания и пыток граждан Саудовской Аравии по приказу наследного принца Мохаммеда бин Салмана, фактического правителя Саудовской Аравии, с целью подавления инакомыслия внутри королевства.

Обучение проводила охранная компания Tier 1 Group из Арканзаса, которая принадлежит частной инвестиционной компании Cerberus Capital Management.

Tier 1 Group была основана для обучения военного персонала США с использованием расширенного бюджета Пентагона на обучение военного персонала базовым навыкам борьбы с повстанцами, по словам бывших американских чиновников, знакомых с ее операциями.

Компания заявляет, что обучение - включая "безопасную стрельбу" и "противодействие нападению" - носило защитный характер и предназначалось для лучшей защиты саудовских лидеров. Один человек, знакомый с обучением, сказал, что оно также включает работу по наблюдению и ближнему бою.

Госдепартамент первоначально выдал лицензию на военизированную подготовку саудовской королевской гвардии группе Tier 1, начиная с 2014 года, во время правления администрации Барака Обамы. В соответствии с федеральными правилами, ограничивающими зарубежные продажи американского оружия и военной экспертизы, Tier 1 Group должна была подавать заявки на получение лицензии на обучение иностранных боевиков. Эти заявки на лицензии были рассмотрены должностными лицами Госдепартамента, которые обрабатывали десятки тысяч лицензий в год, и одобрены.

Обучение продолжалось как минимум в течение первого года президентства Дональда Трампа.

Луи Бремер, старший исполнительный директор Cerberus, материнской компании Tier 1 Group, подтвердил роль своей компании в обучении в прошлом году в письменных ответах на вопросы законодателей в рамках своего выдвижения на высшую должность в Пентагоне при администрации Трампа.

Более ранняя итерация обучения, которая проводилась при администрации Обамы, произошла до того, как принц Мохаммед консолидировал власть в королевстве. Его предшественник на посту принца Мохаммед бин Найеф был близким союзником Штатов. В документе, который Бремер предоставил NYT, он сказал, что четыре члена команды убийц Хашогги прошли групповое обучение Уровня 1 в 2017 году, и двое из них участвовали в предыдущей итерации обучения с октября 2014 года по январь 2015 года.

Неясно, кто из членов команды убийц Хашогги участвовал в обучении группы Уровня 1. Согласно отчету американской разведки об убийстве, рассекреченном в феврале, семь членов команды принадлежали к элитному подразделению, которому поручено защищать принца Мохаммеда.

Бремер сказал, что "предоставленное обучение не имело отношения к их последующим чудовищным действиям" и что обзор Tier 1 Group за март 2019 года "не обнаружил никаких нарушений со стороны компании и подтвердил, что установленная учебная программа не имеет отношения к убийству Джамаля Хашогги".

Бремер также сказал, что Госдепартамент "в сотрудничестве с другими департаментами и агентствами США" отвечает за проверку иностранных сил, прошедших подготовку на территории США и что "весь иностранный персонал, обученный T1G, получил разрешение правительства США на въезд в Соединенные Штаты до начала обучения".

Представитель Госдепартамента отказался подтвердить, выдал ли он лицензии Tier 1 Group на обучение в Саудовской Аравии.

Нет никаких доказательств того, что американские официальные лица, одобрившие тренинг, или руководители Tier 1 Group знали, что саудовцы были причастны к репрессиям внутри Саудовской Аравии. NYT отмечает, что тот факт, что правительство одобрило военную подготовку на высоком уровне для оперативников, которые продолжили убийство журналиста, показывает, насколько сильно Штаты стали связаны с автократической нацией, даже когда ее агенты совершали ужасные нарушения прав человека. Это также подчеркивает опасность военного партнерства с репрессивными правительствами и демонстрирует, насколько мало контроля за этими силами после того, как они вернутся домой.

Напомним: Джамаль Хашогги был убит и расчленен группой саудовских оперативников в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Эр-Рияд сначала отрицал убийство, но спустя почти три недели после исчезновения журналиста наконец признал, что Хашогги был убит намеренно, но отрицал любую причастность королевской семьи.

В этом инциденте были обвинены чиновники низшего уровня, в том числе пять человек, которым теперь грозит смертная казнь. Анкара назвала это заявление неудовлетворительной и потребовала от Эр-Рияда настоящего сотрудничества.