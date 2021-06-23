Украинцы относятся к Сталину втрое хуже россиян

Среди украинцев преобладает в целом негативное отношение к советскому вождю Иосифу Сталину, оно значительно хуже, чем отношение россиян к этой исторической личности.

Источник: Киевский международный институт социологии на основании опроса, проведенного в Украине 8-9 июня

Детали: 38% опрошенных КМИСом украинцев относится к Сталину с неприязнью, страхом или ненавистью. Безразличное отношение к нему проявили 34% респондентов.

Положительно воспринимают фигуру Сталина 18% украинцев (с уважением, симпатией или увлечением).

Украинцы относятся к Сталину намного хуже, чем россияне (граждане России), и эта тенденция закрепляется. В 2021 году среди украинцев 18% положительно относятся к Сталину, тогда как среди россиян – 59%.

38% украинских респондентов определили свое отношение к Сталину как "страх", "неприязнь, раздражение", или "отвращение, ненависть". 18% украинцев совокупно относятся к нему с "уважением", "симпатией" или "восхищением".

Положительное отношение граждан Украины к Сталину снизилось по сравнению с 2012 годом.

Если сравнивать с 2019 годом, то в 2021-м значительно возросла доля тех, кто безразлично относится к Сталину, зато существенно уменьшилась доля тех, кто не определился с отношением к нему.

40% опрошенных граждан не согласны с суждением, что Сталин был великим вождем. 34% опрошенных и согласны, и не согласны одновременно, а 16% согласны с таким суждением.

Если в Украине более распространены негативные эмоции по отношению к Сталину (38%) и безразличное отношение к нему (34%), то в России пока доминирует положительное отношение к Сталину (59%), а переживания негативных чувств к нему постепенно снижалось и сейчас составляет около 10%.

В России 45% опрошенных относятся к Сталину с уважением, тогда как в Украине эта доля составляет 15%. В Украине 17% респондентов относятся к Сталину с ненавистью и 15% с неприязнью, а в России – лишь 2% и 5% соответственно.

В России 56% граждан согласны с утверждением, что Сталин был великим вождем, в Украине 16% согласны с таким утверждением.

Больше деталей: В Украине мужчины чаще женщин выражали негативное спектр эмоций в отношении Сталина (41% против 35%) за счет большей доли тех, кто чувствует отвращение, ненависть к нему. Также, мужчины сравнительно чаще не соглашались с утверждением о том, что Сталин – великий вождь.

Респонденты до 39 лет чаще проявляют безразличное отношение, а респонденты в возрасте 40-69 лет достаточно явно тяготеют к отрицательному полюсу восприятия к генсеку Компартии СССР. Среди самых пожилых респондентов (70+ лет) по сравнению с другими возрастными группами наблюдается наибольшая доля тех, кто не определился с отношением к Сталину.

Южный и восточный регионы отличаются более положительным восприятием Сталина по сравнению с центральным и западным регионами.

Так, если на Юге и Востоке Украины около 27% респондентов выразили положительные эмоции в отношении Сталина, то в Центре – 15%, а на Западе – 9%. Негативные эмоции относительно фигуры Сталина преобладают на Западе (51%) и в Центре (39%), на Юге и Востоке их меньше (29% и 25% соответственно).

Похожие различия между регионами прослеживаются и в восприятии Сталина как великого вождя.

Чем выше уровень материального достатка, тем чаще встречается негативное восприятие Сталина.

Среди опрошенных с высоким уровнем финансового обеспечения наибольшая доля тех, кто негативно относится к Сталину (47%) и не считает его "великим вождем" (49%), а опрошенные с очень низким и низким уровнем обеспечения чаще других не могли определиться.

Респонденты с высшим образованием хуже воспринимают фигуру Сталина, среди них 45% несогласных с тем, что Сталин был великим вождем. Среди людей с низким уровнем образования сравнительно наибольшая доля (29%) согласных с утверждением о Сталине как великом вожде.

Справка: КМИС 8-9 июня провел 2007 телефонных интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения, в нее не включаются оккупированные территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.