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Кабмин меняет законопроект об отмене моратория на экспорт леса-кругляка

Среда, 23 июня 2021, 13:48
Кабмин меняет законопроект об отмене моратория на экспорт леса-кругляка

В министерстве экономики отозвали ранее разработанный законопроект об отмене экспорта леса-кругляка, заменив его новым документом.

Как сообщает "Европейская правда", с 22 июня по ссылке на сайте Минэкономики, где был предыдущий законопроект, находится новый - "О внесении изменений в закон Украины "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов".

Также целью законопроекта названо "добросовестное исполнение постановления Арбитражной группы в рамках спора в связи с временным запретом экспорта лесоматериалов в необработанном виде".

Как объясняет ЕвроПравде высокопоставленный источник в министерстве, предыдущий законопроект был подготовлен Гослесагентством, которое делало упор на систему чипирования и электронного оборота древесины - эти меры должны компенсировать негативное влияние от отмены моратория.

Новый законопроект направлен на создание прозрачного рынка древесины. В частности, более подробно прописана процедура выдачи и отзыва сертификатов о происхождении лесоматериалов и отдельных изделий из древесины, который является обязательным требованием для экспорта древесины, а также обнародование всех выданных сертификатов в виде электронных документов на едином государственном информационном веб-портале "Единое окно для международной торговли".

Стоит отметить, предыдущий законопроект был разработан без консультаций с Офисом президента и Верховной радой, а потому, по оценкам собеседников ЕвроПравды, он имел минимальные шансы на принятие.

Напомним, в 2015 году Украина приняла временный запрет такого экспорта. Это решение вызвало протесты в ЕС, где обвинили Киев в нарушении Соглашения об ассоциации. В январе 2020 года Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украины экспорта кругляка. В конце 2020 года она постановила, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, но вместе с тем должна откорректировать свой запрет от 2015 года. Тогда в Еврокомиссии заявили, что Украина должна вскоре отменить принятый в 2015 году мораторий.

В конце прошлого года арбитраж признал этот запрет противоречащим Соглашению об ассоциации, оставив за Украиной выбор механизма, как только будет убрана эта дискриминация.

Подробнее о проблеме моратория на экспорт необработанной древесины можно почитать в статье "Отменить мораторий, сохранить Карпаты: как реально решить проблему леса-кругляка".

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Темы: экологияКабинет министровзаконодательствоКарпаты
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