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СМИ: Более 40 человек погибли в авиаударе на рынок в Эфиопии

Четверг, 24 июня 2021, 03:06
СМИ: Более 40 человек погибли в авиаударе на рынок в Эфиопии

В результате авиаудара на рынок в городе Тогога в регионе Тыграй в Эфиопии погибли по меньшей мере 43 человек.

Источник: Reuters со ссылкой на медицинского представителя, AFP, Deutsche Welle

Детали: Медицинский чиновник подтвердил меньшей мере 43 смертельных случая со ссылкой на свидетелей и сотрудников службы экстренного реагирования.

Представитель вооруженных сил Эфиопии полковник Гетнет Адане не подтвердил и не опроверг факт происшествия. Он сказал, что удары с воздуха были обычной военной тактикой и правительственные силы не нацелены на мирных жителей.

Авиаудар произошел, когда эфиопские официальные лица подсчитывали бюллетени на национальных и региональных парламентских выборах, состоявшихся на этой неделе в семи из 10 регионов страны. Голосование в Тыграе не проводилось.

Как сообщалось, в последние дни к северу от столицы региона Мекеле вспыхнули новые боевые действия.

В ноябре 2020 года военные Эфиопии начали наступательную операцию в штате Тыграй, где у власти находилась левая партия "Народный фронт освобождения Тыграй".

Конфликт между властью Эфиопии и НФЗТ нарастал с момента вступления Абея Ахмеда на пост премьер-министра в апреле 2018 года. Эфиопский премьер обвинял НФЗТ в разжигании конфликта, в то же время в партии закидывали руководителю правительства преследование членов НФЗТ и отстранение их от государственных должностей. В конце ноября эфиопские военные взяли под контроль Мекеле.

Напомним: По данным ООН, в период с мая по июнь 2021 года 350 тысяч человек жили в "тяжелом кризисе" в Тыграе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиавойна
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