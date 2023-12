В Майами обрушилась многоэтажка: под завалами может быть более 50 человек

В американском городе Майами обвалилась часть 12-этажного здания, под завалами может быть более 50 человек, на место прибыли спасатели.

Источник: Miami Herald, CNN, Intel Point ALERTS

Детали: Авария произошла рано утром в четверг на пересечении 88-й улицы и Коллинз-авеню недалеко от популярного пляжа Майами-Бич.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X