В ОРДО завелись свои "олигархи" – журналисты разведали, кто они

На оккупированной части Донецкой области, несмотря на войну, мародерство и "отжим" бизнеса так называемой "ДНР", процветают свои "олигархи", среди которых Игорь Андреев и Дмитрий Егурнов.

Источник: расследование журналистов "Новости Донбасса"

Детали: Дмитрий Егурнов, в отличии от Игоря Андреева, не владел крупным бизнесом до 2014 года. Зато он, судя по всему, близок к главарю т. н. "ДНР" Денису Пушилину.

И Егурнов, и Андреев после 2014 года вели бизнес как на оккупированной, так и на подконтрольной Киеву территориях. Компании Егурнова даже выигрывали тендеры от украинских госкомпаний.

Макеевец Дмитрий Егурнов обеспечил себе сверхдоходы на поставках товаров и продуктов в ОРДЛО в условиях дефицита в начале войны.

В ноябре 2014 года он создал ООО "Мастер-Торг" и зарегистрировал его в неподконтрольной Украине Макеевке. Это – главный дистрибьютор продуктов питания в так называемых "ДНР" и "ЛНР" и, по-сути, монополист в секторе экспортно-импортных операций в ОРДЛО.

В 2015 году "Мастер-Торг" основал собственную торговую марку – Bocado: это консервированные продукты, которые производят в российском городе Белгород.

Также Егурнову принадлежит ООО "Мастер-Трейд", которая,с 2017 года играет особую роль в его бизнес-схеме. Через "Мастер-Трейд" из России поставляют товар те фирмы, которые боятся напрямую взаимодействовать с т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Обе компании фигурируют в материалах уголовного дела, возбужденного в Украине. Согласно им, "с использованием схемы прерванного транзита (реэкспорта), продукция поставляется на территории Донецкой и Луганской областей, контролируемые оккупационной администрацией через Международный пункт пропуска "Матвеев Курган".

После того, как Пушилин сменил на посту главаря "ДНР" Захарченко, положение "Мастер-Торга" улучшилось. В апреле 2020 года Пушилин выделил этой компании 500 миллионов рублей ($6,8 млн) кредита, информацию о чем кто-то слил в Telegram

По данным источников "Новостей Донбасса", Егурнов также контролирует донецкий телеканал "Юнион", который формально считается собственностью "ДНР". "Юниону" с подписи Пушилина выделяли миллионы рублей.

В украинских реестрах Егурнов значится бенефициаром и владельцем нескольких ООО: "Интерэлектро-2010, "Мастер-кабель Украина", и "Мастер-Кабель Киев". До 2017 года эти компании вели торговлю с компаниями с неподконтрольной территории и получали прибыль. Егурнов перестал быть бенефициаром компаний только в августе 2017 года.

Эти три компании стали фигурантами уголовных дел по финансированию терроризма. СБУ считает, что Егурнов передал их подставным лицам и по-прежнему контролирует их.

Экс-депутат Донецкого облсовета Игорь Андреев до 2014 года был не бедным человеком. В 2011 году украинский Forbes оценивал активы Андреева в 85 миллионов долларов.

Его связывали с ОПГ "Люкс" (она же "Боксеры"). С 90-х Андреев занимался заготовкой и продажей металлолома. Основные его активы: "Донецкий металлопрокатный завод", электроплавильный завод "Электросталь" (Курахово) и "Вторсырье".

Кроме металлургии, у него была компания по производству мороженого, молочных продуктов и полуфабрикатов – ЧАО "Геркулес".

После захвата части Донецкой области бизнес Андреева юридически переехал на подконтрольную Украине территорию. Молокозавод и металлопрокатный завод из Донецка вывезти было невозможно. Поэтому в ОРДО было создано ООО "Торговый Дом "Горняк", которое получило контроль над бизнесом Андреева. Эта компания значится владельцем ТМ пищевых продуктов "Геркулес", "Пан-Фазан" и "Добрыня".

В 2016 году ТД "Горняк" якобы получил в ОРДО монополию на закупки металлолома. Металл вывозили в Украину. Когда в Константиновку из ОРДО прибыло 19 вагонов с ломом, этим заинтересовались в СБУ. Там установили, что собственником груза являлось ООО "Торговый дом "Горняк", а в схеме транспортировки груза участвует Донецкий металлопрокатный завод и "Электросталь", принадлежавшие Андрееву.

После введения блокады весной 2017 года реализовывать такую схему стало невозможно. Зато продуктовый бизнес олигарха процветал.

Сейчас краматорская компания ЧАО "Геркулес"– на стадии судебного разбирательства в делах о банкротстве, но полуфабрикаты одноименной торговой марки до сих пор продаются в украинских магазинах. Пельмени и вареники под этой маркой выпускаются не ЧАО "Геркулес", а ООО "Провинция Плюс", зарегистрированным в Киеве.

Мороженое "Геркулес" в магазинах Украины уже не найти, зато в ОРДО ТД "Горняк" открыл сеть супермаркетов "Геркулес-Moloko".

"Донецкий металлургический завод" после 2 лет простоя частично возобновил работу. По данным "Новостей Донбасса", Андреев контролирует еще Енакиевский коксохимпром, шахту "Щегловская глубокая", обогатительную фабрику "Чумаковская" и Шахтоуправление "Донбасс". Теперь вместе с ДМЗ эти предприятия составили единый производственный цикл для выплавки металла.

Расследование уголовных дел на Егурнова и Андреева, на их компании в Украине не завершено. В санкционных списках их нет.