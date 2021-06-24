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Зеленский: Ермак пришел со мной и пойдет со мной

Четверг, 24 июня 2021, 22:12

Президент Владимир Зеленский заверил, что глава его офиса Андрей Ермак пойдет с главой государства в конце политического пути и не останется на любой другой должности.

Источник: эфир программы "VIP с Натальей Мосейчук"

Прямая речь Зеленского: "Господин Ермак - реально мощный менеджер и не на словах, не блаблабла, а реальный патриот Украины, который очень много работает, 24/7 только ради Украины.

Он пришел со мной, он пойдет со мной. И не будет оставаться на любых должностях.

Господин Ермак был со мной с самого начала, но не на этой должности.

Ермак рядом со мной не просто так, я доверяю этому человеку. Служба безопасности предоставляет и предоставила мне информацию обо всем моем окружении, всех моих людей. Вопрос не о недоверии. Я просто знаю, что я бы не хотел потом потерять того или иного человека.

К Ермаку ноль вопросов у СБУ, ноль вопросов у украинской разведки".

Роман Петренко, УП
Темы: ЗеленскийАндрей Ермак


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