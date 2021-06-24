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Єрмак прийшов зі мною і піде зі мною – президент

Четвер, 24 червня 2021, 22:12
Єрмак прийшов зі мною і піде зі мною – президент

Президент Володимир Зеленський запевнив, що глава його офісу Андрій Єрмак піде з главою держави в кінці політичного шляху і не залишиться на будь-якій посаді.

Джерело: ефір програми "VIP з Наталією Мосейчук"

Пряма мова Зеленського: "Пан Єрмак - реальний потужний менеджер і не на словах, не блаблабла, а реальний патріот України, який дуже багато працює, 24/7 тільки заради України.

Він прийшов зі мною, він піде зі мною. І не залишатися на будь-яких посадах.

Пан Єрмак був зі мною від самого початку, але не на цій посаді...

Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині. Служба безпеки надає й надала мені інформацію про все моє оточення, всіх моїх людей. Питання не про недовіру. Я просто знаю, що я би не хотів потім втратити ту чи іншу людину. До Єрмака нуль питань в СБУ, нуль питань в української розвідки".

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийАндрій Єрмак
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