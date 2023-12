В Германии мужчина с ножом напал на прохожих: трое убитых

Мужчина с ножом нападал на людей в центре немецкого города Вюрцбург, сообщают о не менее 3 убитых и 6 раненых.

Источник: DW, Bild, немецкая полиция в Twitter

Детали: Мужчина с ножом нападал на людей в центре немецкого города Вюрцбург в федеральной земле Бавария в пятницу, 25 июня.

Нападающий задержали правоохранители, ему выстрелили в ногу - его жизни ничего не угрожает.

Полиция уверяет, что опасность миновала. Отмечается, что убиты три человека, есть раненые, некоторые - серьезно.

BREAKING VIDEO: 2 people dead and multiple injured in stabbing attack at Barbarossaplatz in Wuerzburg, Germany. A man with a knife can be seen attacking people in the video:



pic.twitter.com/AhTFT2QtPw