У Німеччині чоловік з ножем напав на перехожих: троє вбитих

Чоловік із ножем нападав на людей у центрі німецького міста Вюрцбург, повідомляють про щонайменше 3 вбитих та 6 поранених.

Джерело: DW, німецька поліція у Twitter

Деталі: Чоловік із ножем нападав на людей у центрі німецького міста Вюрцбург у федеральній землі Баварія у п'ятницю, 25 червня.

Нападника затримали правоохоронці, йому вистрілили у ногу - його життю нічого не загрожує.

Поліція запевняє, що небезпека минула. Зазначається, що вбиті троє людей, є поранені, деякі з них - серйозно.

