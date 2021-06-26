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Ракетный эсминец США направляется в Черное море для участия в военных учениях

Суббота, 26 июня 2021, 13:22

Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное мор для участия в ежегодных международных учениях Sea Breeze.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в Twitter Шестого флота ВМС США.

"Американский ракетный эсминец USS Ross начал транзит в северном направлении в Черном море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze с более чем 30 странами по всему миру", - говорится в сообщении.

Sea Breeze - международные военные учения, которые проводят на территории Украины начиная с 1997 года.

В этом году в учениях примет участие рекордное количество стран-участниц - 32 государства с 6 континентов,

К учениям будут привлечены 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

Темы: Черное море
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