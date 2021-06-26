Ракетный эсминец США направляется в Черное море для участия в военных учениях
Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное мор для участия в ежегодных международных учениях Sea Breeze.
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в Twitter Шестого флота ВМС США.
"Американский ракетный эсминец USS Ross начал транзит в северном направлении в Черном море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze с более чем 30 странами по всему миру", - говорится в сообщении.
#BREAKING: @USNavy #USSRoss begins northbound transit into the #BlackSea to participate in the annually held exercise @ExSeaBreeze with over 30 countries from all over the world.
Global Partnership for Peace!!#ExerciseSeaBreeze #SB21 #SeaBreeze pic.twitter.com/F0kHMOpTTf
— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 26, 2021
Sea Breeze - международные военные учения, которые проводят на территории Украины начиная с 1997 года.
В этом году в учениях примет участие рекордное количество стран-участниц - 32 государства с 6 континентов,
К учениям будут привлечены 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.