Ракетный эсминец США направляется в Черное море для участия в военных учениях

Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное мор для участия в ежегодных международных учениях Sea Breeze.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в Twitter Шестого флота ВМС США.

"Американский ракетный эсминец USS Ross начал транзит в северном направлении в Черном море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze с более чем 30 странами по всему миру", - говорится в сообщении.

#BREAKING: @USNavy #USSRoss begins northbound transit into the #BlackSea to participate in the annually held exercise @ExSeaBreeze with over 30 countries from all over the world.



