Ракетний есмінець США прямує в Чорне море для участі у військових навчаннях

Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море для участи у щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у Twitter Шостого флоту ВМС США.

"Американський ракетний есмінець USS Ross розпочав транзит у північному напрямку в Чорному морі для участі в щорічних навчаннях Sea Breeze з понад 30 країнами з усього світу", - йдеться у повідомленні.

Sea Breeze – міжнародні військові навчання, які проводять на території України починаючи з 1997 року.

У цьому році в навчаннях візьме участь рекордна кількість країн учасниць - 32 держави з 6 континентів,

До навчань буде залучено 5000 військових, 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.