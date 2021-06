Ракетний есмінець США прямує в Чорне море для участі у військових навчаннях

Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море для участи у щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у Twitter Шостого флоту ВМС США.

"Американський ракетний есмінець USS Ross розпочав транзит у північному напрямку в Чорному морі для участі в щорічних навчаннях Sea Breeze з понад 30 країнами з усього світу", - йдеться у повідомленні.

