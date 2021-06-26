Ракетний есмінець США прямує в Чорне море для участі у військових навчаннях
Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море для участи у щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у Twitter Шостого флоту ВМС США.
"Американський ракетний есмінець USS Ross розпочав транзит у північному напрямку в Чорному морі для участі в щорічних навчаннях Sea Breeze з понад 30 країнами з усього світу", - йдеться у повідомленні.
#BREAKING: @USNavy #USSRoss begins northbound transit into the #BlackSea to participate in the annually held exercise @ExSeaBreeze with over 30 countries from all over the world.— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 26, 2021
Global Partnership for Peace!!#ExerciseSeaBreeze #SB21 #SeaBreeze pic.twitter.com/F0kHMOpTTf
Sea Breeze – міжнародні військові навчання, які проводять на території України починаючи з 1997 року.
У цьому році в навчаннях візьме участь рекордна кількість країн учасниць - 32 держави з 6 континентів,
До навчань буде залучено 5000 військових, 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.