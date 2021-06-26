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Ракетний есмінець США прямує в Чорне море для участі у військових навчаннях

Субота, 26 червня 2021, 13:22

Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море для участи у щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у Twitter Шостого флоту ВМС США.

"Американський ракетний есмінець USS Ross розпочав транзит у північному напрямку в Чорному морі для участі в щорічних навчаннях Sea Breeze з понад 30 країнами з усього світу", - йдеться у повідомленні.

Sea Breeze – міжнародні військові навчання, які проводять на території України починаючи з 1997 року.

У цьому році в навчаннях візьме участь рекордна кількість країн учасниць - 32 держави з 6 континентів, 

До навчань буде залучено 5000 військових, 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.

Теми: Чорне море
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