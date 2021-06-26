Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ракетний есмінець США прямує в Чорне море для участі у військових навчаннях

Субота, 26 червня 2021, 13:22

Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море для участи у щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у Twitter Шостого флоту ВМС США.

"Американський ракетний есмінець USS Ross розпочав транзит у північному напрямку в Чорному морі для участі в щорічних навчаннях Sea Breeze з понад 30 країнами з усього світу", - йдеться у повідомленні.

Sea Breeze – міжнародні військові навчання, які проводять на території України починаючи з 1997 року.

У цьому році в навчаннях візьме участь рекордна кількість країн учасниць - 32 держави з 6 континентів, 

До навчань буде залучено 5000 військових, 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.

Теми: Чорне море


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВООЗ закликає повністю вакцинованих не нехтувати масками — це пов’язане з “Дельтою”

Міністр охорони здоров’я Британії звільнився: порушив карантинні правила, цілуючись з помічницею

Перші учасники 1/4 Євро-2020: Італія насилу пройшла Австрію, Данія рознесла Вельс

фото, відеоЗлива у Мінську: затоплені авто, люди по груди в воді

Виселення з Конча-Заспи: орендарі подали 8 позовів, на двох дирекція поскаржилася поліції

Китай прокоментував звинувачення в шантажі України вакцинами

Усі новини...
Чорне море
В Міноборони РФ назвали британський есмінець "жирною ціллю" у Чорному морі
Американський есмінець покидає Чорне море
Після інциденту в Чорному морі РФ планує по-новому зупиняти чужі кораблі
Останні новини
06:11
Іран про ядерну угоду: Можлива, але переговори не триватимуть вічно
05:16
COVID-19 у світі: Україна замикає п'ятдесятку країн, де найбільше нових хворих
04:35
5 тисяч сімей тікали з афганського Кундуза внаслідок кількаденних боїв
03:50
ВООЗ закликає повністю вакцинованих не нехтувати масками — це пов’язане з “Дельтою”
02:55
Кількість загиблих в обвалі в Маямі зросла до п'яти
02:00
Міністр охорони здоров’я Британії звільнився: порушив карантинні правила, цілуючись з помічницею
01:10
У Колумбії обстріляли гелікоптер з президентом
00:42
Перші учасники 1/4 Євро-2020: Італія насилу пройшла Австрію, Данія рознесла Вельс
23:53
фото, відеоЗлива у Мінську: затоплені авто, люди по груди в воді
23:06
Виселення з Конча-Заспи: орендарі подали 8 позовів, на двох дирекція поскаржилася поліції
Усі новини...