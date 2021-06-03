Захват власти: суд разрешил заочное расследование относительно Януковича

Суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича из-за захвата государственной власти.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: Шевченковский райсуд Киева дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по факту захвата госвласти (ч.1 ст.109 УК).

Решение суда дает право обвинению провести досудебное расследование в отношении Януковича в его отсутствие.

В уголовном производстве расследуются обстоятельства действий, совершенных бывшим главой государства в сентябре - октябре 2010 года, направленных на увеличение объема своих полномочий как президента.

Полномочия относились к законодательной и исполнительной власти. Отмечается, что Янукович получил их неконституционным способом.

Напомним: После побега в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств.

Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированный под вознаграждение за авторские книги.

Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.