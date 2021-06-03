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Нардепы хотят запретить антисемитизм законом

Четверг, 3 июня 2021, 15:36
Нардепы хотят запретить антисемитизм законом

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Источник: трансляция заседания парламента 3 июня

Детали: Решение по законопроекту №5109, который инициировала группа депутатов во главе с Максимом Бужанским ("Слуга народа"), поддержали 252 народных депутата.

С резкой критикой такой инициативы при обсуждении выступил народный депутат "Евросолидарности" экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его мнению, украинский парламент пытаются использовать для актуализации российских фейков о якобы угрозе антисемитизма в Украине.

Вятрович отметил, что этот проект закона противоречит 24 статье Конституции, которая запрещает привилегии или ограничения по признакам этнического происхождения и международно принятому определению антисемитизма.

Нардеп обратил внимание на переполненность этого законопроекта оценочными суждениями.

Вятрович напомнил, что в украинском законодательстве (161 статья УК) и так предусмотрено наказание (от 5 до 8 лет лишения свободы -ред) за разжигание межнациональной, расовой или религиозной вражды и ненависти,

Нардеп призвал парламент решать "реальные, а не вымышленные проблемы".

Документом, за который проголосовали нардепы, предложено определить в понятие "антисемитизм в Украине" как "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним".

Основными проявлениями антисемитизма предлагается считать:

  • возражение в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;
  • призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том числе через радикально-идеологические убеждения или экстремистские религиозные взгляды;
  • высказывание ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и ожесточающих заявлений о лицах еврейского происхождения;
  • публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;
  • отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост)
  • изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;
  • умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) из соображений антисемитизма;
  • умышленное повреждение, разрушение или осквернение, мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных лицам еврейского происхождения из соображений антисемитизма;
  • проявление антисемитизма в отношении лиц не еврейского происхождения, но которые были идентифицированы как лица еврейского происхождения;
  • призывы к антисемитизму.

Для лиц, виновных в нарушении требований этого закона, в случае его принятия устанавливается гражданско-правовая и уголовная ответственность.

В то же время Главное научно-экспертное управление в своем заключении также обращает внимание на терминологические и редакционные недостатки законопроекта.

В частности неудачной представляется редакция термина "антисемитизм в Украине", как "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним". Дефиниция этого термина не содержит присущих юридической терминологии признаков однозначности и не в полной мере отражает сущность указанного понятия.

В ГНЭУ также обращают внимание на то, что общественные отношения, которые предлагается урегулировать в указанном законопроекте, уже в определенной степени урегулированы, как международными актами в области защиты прав и свобод человека так и украинским законодательством.

Валентина Романенко, УП
Темы: Верховная Рада
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