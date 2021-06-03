Садового избрали главой Палаты местных властей при президенте, Филатов - зам

Мэра Львова Андрея Садового избрали председателем Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте.

Источник: заседание Палаты местных властей в Хмельницком, в котором принимал участие и президент Владимир Зеленский

Детали: Садовый поблагодарил за доверие и предложил ввести определенную ротационность голов Палаты, а себе попросил испытательный срок на этом посту. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который вел заседание, удивился этой инициативе и даже в шутку сказал, что Садовый его пугает такими предложениями.

Заместителями Садового избрали мэра Днепра Бориса Филатова и главу Житомира Сергея Сухомлина.

Напомним: Палату местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины создали в феврале 2021 года по примеру аналогичной структуры в Европе - Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Европы.

Конгресс является консультативно-совещательным органом и создан на замену Раде развития общин и территорий. Его возглавляет сам Зеленский.

Конгресс состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов, которые будут делегировать по 3 человека в президиум этого органа, который будет представлен ​​высшими должностными лицами страны.

Президиум конгресса будет заседать ежемесячно. Палаты будут собираться ежеквартально и подавать предложения в повестку дня Конгресса. Общие заседания Конгресса будут проходить каждые полгода или по требованию.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, в Украине за годы независимости было много советов по местному самоуправлению, но Конгресс "начнет реально представлять интересы украинцев", став площадкой для обсуждений местных проблем на самом высоком уровне для поиска решений.