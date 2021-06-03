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Садового избрали главой Палаты местных властей при президенте, Филатов - зам

Четверг, 3 июня 2021, 16:19

Мэра Львова Андрея Садового избрали председателем Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте.

Источник: заседание Палаты местных властей в Хмельницком, в котором принимал участие и президент Владимир Зеленский

Детали: Садовый поблагодарил за доверие и предложил ввести определенную ротационность голов Палаты, а себе попросил испытательный срок на этом посту. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который вел заседание, удивился этой инициативе и даже в шутку сказал, что Садовый его пугает такими предложениями.

Заместителями Садового избрали мэра Днепра Бориса Филатова и главу Житомира Сергея Сухомлина.

Напомним: Палату местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины создали в феврале 2021 года по примеру аналогичной структуры в Европе - Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Европы.

Конгресс является консультативно-совещательным органом и создан на замену Раде развития общин и территорий. Его возглавляет сам Зеленский.

Конгресс состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов, которые будут делегировать по 3 человека в президиум этого органа, который будет представлен ​​высшими должностными лицами страны.

Президиум конгресса будет заседать ежемесячно. Палаты будут собираться ежеквартально и подавать предложения в повестку дня Конгресса. Общие заседания Конгресса будут проходить каждые полгода или по требованию.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, в Украине за годы независимости было много советов по местному самоуправлению, но Конгресс "начнет реально представлять интересы украинцев", став площадкой для обсуждений местных проблем на самом высоком уровне для поиска решений.

Евгений Кизилов, УП
Темы: СадовыйЗеленскийрегионывласть


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