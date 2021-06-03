Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Садового избрали главой Палаты местных властей при президенте, Филатов - зам

Четверг, 3 июня 2021, 16:19
Садового избрали главой Палаты местных властей при президенте, Филатов - зам

Мэра Львова Андрея Садового избрали председателем Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте.

Источник: заседание Палаты местных властей в Хмельницком, в котором принимал участие и президент Владимир Зеленский

Детали: Садовый поблагодарил за доверие и предложил ввести определенную ротационность голов Палаты, а себе попросил испытательный срок на этом посту. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который вел заседание, удивился этой инициативе и даже в шутку сказал, что Садовый его пугает такими предложениями.

Заместителями Садового избрали мэра Днепра Бориса Филатова и главу Житомира Сергея Сухомлина.

Напомним: Палату местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины создали в феврале 2021 года по примеру аналогичной структуры в Европе - Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Европы.

Конгресс является консультативно-совещательным органом и создан на замену Раде развития общин и территорий. Его возглавляет сам Зеленский.

Конгресс состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов, которые будут делегировать по 3 человека в президиум этого органа, который будет представлен ​​высшими должностными лицами страны.

Президиум конгресса будет заседать ежемесячно. Палаты будут собираться ежеквартально и подавать предложения в повестку дня Конгресса. Общие заседания Конгресса будут проходить каждые полгода или по требованию.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, в Украине за годы независимости было много советов по местному самоуправлению, но Конгресс "начнет реально представлять интересы украинцев", став площадкой для обсуждений местных проблем на самом высоком уровне для поиска решений.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СадовыйЗеленскийрегионывласть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Садовый
Полиция открыла дело из-за закрытых укрытий во Львове. Садовый проблему отрицает
УПЦ МП больше не существует во Львове – мэр
Садовый объяснил, почему одним совсем не выключают свет, а другим – трижды в сутки
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: