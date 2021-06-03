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Позволяет уклоняться от декларирования: Зеленского призывают ветировать закон, принятый в четверг

Четверг, 3 июня 2021, 18:16

Национальное агентство по предупреждению коррупции и Национальное антикоррупционное бюро призывают президента Владимира Зеленского ветировать закон № 4651 о декларировании, принятый 3 июня, поскольку он позволяет не декларировать имущество членов семьи.

Источник: НАПК со ссылкой на председателя Александра Новикова, НАБУ

Прямая речь Новикова: "Первоначальная цель законопроекта была правильной и необходимой. Однако вместо того, чтобы обеспечить лишения свободы за ложь в декларации, Верховная Рада разрешила записывать ценное имущество на родственников. Итак, НАПК вынужденное просить президента наложить вето на этот закон".

Детали: Указанный законопроект инициировал сам президент. Его цель заключалась в восстановлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

Однако отдельные поправки одобрены во время голосования позволили декларантам уклоняться от декларирования имущества членов семьи, даже если они знают о наличии этого имущества. В НАПК говорят, что эти поправки определяют, что имущество членов семьи декларируется только если "член семьи подал сведения о таких объектах" декларанту.

Там обещают в срочном порядке подготовить и направить Зеленскому предложения по решению этой ситуации.

В НАБУ добавили, что теперь привлечь к ответственности будет сложнее.

Что предшествовало: Верховная Рада вернула наказание в виде лишения свободы за ложь чиновников в имущественных декларациях, которую осенью отменил Конституционный суд, но с поправками, которые смягчают ответственность за декларирование имущества родственников или непредставление декларации.

Предыстория: 

  • 27 октября 2020 года Конституционный суд признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. В результате решения Украины рисковала потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, а также безвизовый режим с ЕС.
  • 4 декабря Верховная Рада вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование, предусмотрев за ложь о благосостоянии штрафы и ограничение свободы.
  • В ЕС отметили, что считают это недостаточным шагом. Венецианская комиссия Совета Европы также рекомендовала вернуть тюремное заключение за умышленное сокрытие активов выше определенного предела.

Украинская правда

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Темы: декларацииНАПКЗеленскийНАБУ
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