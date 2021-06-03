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Президиум Конгресса местных властей будет собираться ежемесячно – Ермак

Четверг, 3 июня 2021, 19:00

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что президиум Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, который будет заниматься проблемами в регионах, будет работать ежемесячно.

Источник: Ермак во время выступления на заседании Палаты местных властей Конгресса в Хмельницком

Прямая речь Ермака: "Мы считаем, что конгресс станет крупнейшей площадкой в ​​стране в кратчайшие сроки для решения насущных проблем в жизнедеятельности всех территорий, деятельности органов местного самоуправления, их союзов и ассоциаций.

Сегодняшнее участие президента является тому подтверждением. Так же внимание президента не обойдет и заседание Палаты регионов на следующей неделе и президиума Конгресса, который начнет работать как действующий орган ежемесячно.

Ежемесячно позиция и мнение представителей общин от маленьких городов до городов-миллионников будет услышана и проработана высшими должностными лицами страны".

Справка: Конгресс возглавляет президент Владимир Зеленский. Он состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов, которые будут делегировать по 3 человека в президиум этого органа, который будет представлен ​​высшими должностными лицами страны.

Что было раньше: Мэра Львова Андрея Садового избрали председателем Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте.

Напомним: Палату местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины создали в феврале 2021 года по примеру аналогичной структуры в Европе - Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Европы.

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмакЗеленскийрегионы


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