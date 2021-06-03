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Коломойский "морально готов" попасть в реестр олигархов, но не хочет быть там сам

Четверг, 3 июня 2021, 23:57

Один из самых богатых украинцев Игорь Коломойский говорит, что "морально готов" попасть в реестр олигархов, но я бы ему не хотелось быть там самому.

Источник: Коломойский в комментарии для Радио Свобода

Прямая речь: "Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть "белой вороной" и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и наши на него звезду "Олигарх".

Детали: Однако, такая позиция совладельца группы "Приват" актуальна только в случае принятия законопроекта в той редакции, что опубликована в настоящее время. Он говорит, что "не видит ничего страшного, если будет в реестре олигархов". Но его решение не распространяется на следующие редакции. Потому что, говорит Коломойский, он "не юный пионер, не всегда готов".

Продавать ни один свой актив он "под дулом пистолета не собирается". В то же время, отчитываться о доходах готов.

Напомним:

  • На сайте Рады появился текст проекта закона Зеленского об олигархах. В частности, такой статус приобретать лица, соответствующие четырем критериям: участие в политической жизни, влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).
  • Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов не считает себя олигархом и будет удивлен, если его таким признают.

Темы: Коломойскийолигархи


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