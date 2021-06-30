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В Sea Breeze опровергли слухи о том, что эсминец США приближался к Крыму

Среда, 30 июня 2021, 09:41

В официальном аккаунте международных учений Sea Breeze опровергли слухи о том, что эсминец ВМС США USS Ross якобы находился у берегов оккупированного Крыма в ночь на 30 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Вопреки последним сообщениям, эсминец USS Ross ВМС США 30 минут назад и в ближайшем будущем находится в порту Одессы в рамках учений", - говорится в заявлении.

Перед тем вечером 29 июня некоторые российские СМИ написали, что эсминец якобы появился в акватории Черного моря у оккупированного Крыма.

Напомним, с 28 июня по 10 июля в Черном море проходят международные военные учения Sea Breeze, соорганизаторами которых являются США и Украина. Всего в маневрах участвуют более 30 стран.

Ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море для участия в учениях 26 июня.

Подробнее о том, как проходят учения, – в видео "Европейской правды"

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Темы: Черное мореКрымСША


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