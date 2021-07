В Sea Breeze опровергли слухи о том, что эсминец США приближался к Крыму

В официальном аккаунте международных учений Sea Breeze опровергли слухи о том, что эсминец ВМС США USS Ross якобы находился у берегов оккупированного Крыма в ночь на 30 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Вопреки последним сообщениям, эсминец USS Ross ВМС США 30 минут назад и в ближайшем будущем находится в порту Одессы в рамках учений", - говорится в заявлении.

Despite recent reports, @USNavy #USSRoss as of 30 minutes ago and for the foreseeable future is in port #Odesa, #Ukraine to support #ExerciseSeaBreeze. pic.twitter.com/SJ2KUcQUVg