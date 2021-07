У Sea Breeze спростували чутки про те, що есмінець США наближався до Криму

В офіційному акаунті міжнародних навчань Sea Breeze спростували чутки про те, що есмінець ВМС США USS Ross нібито перебував біля берегів окупованого Криму в ніч на 30 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Всупереч останнім повідомленням, есмінець USS Ross ВМС США 30 хвилин тому та у найближчому майбутньому перебуває у порту Одеси в рамках навчань", - йдеться у заяві.

Despite recent reports, @USNavy #USSRoss as of 30 minutes ago and for the foreseeable future is in port #Odesa, #Ukraine to support #ExerciseSeaBreeze. pic.twitter.com/SJ2KUcQUVg