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У Sea Breeze спростували чутки про те, що есмінець США наближався до Криму

Середа, 30 червня 2021, 09:41
У Sea Breeze спростували чутки про те, що есмінець США наближався до Криму

В офіційному акаунті міжнародних навчань Sea Breeze спростували чутки про те, що есмінець ВМС США USS Ross нібито перебував біля берегів окупованого Криму в ніч на 30 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Всупереч останнім повідомленням, есмінець USS Ross ВМС США 30 хвилин тому та у найближчому майбутньому перебуває у порту Одеси в рамках навчань",  - йдеться у заяві. 

Перед тим увечері 29 червня деякі російські ЗМІ написали, що есмінець нібито з’явився в акваторії Чорного моря біля окупованого Криму. 

Нагадаємо, з 28 червня до 10 липня у Чорному морі проходять міжнародні військові навчання Sea Breeze, співорганізаторами яких є США та Україна. Загалом у маневрах беруть участь понад 30 країн. 

Ракетний есмінець USS Ross увійшов у Чорне море для участі в навчаннях 26 червня. 

Детальніше про те, як проходять навчання - у відео "Європейської правди" 

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Теми: Чорне мореКримСША
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