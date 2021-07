Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России

Послы Евросоюза согласовали продление экономических санкций в отношении России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет экономическим санкциям против России, как и ожидалось. Они должны быть одобрены во время встречи министров иностранных дел стран ЕС 12 июля", - написал он.

EU ambassadors gave green light to the economic sanctions on #Russia as expected. should be adopted when EU foreign ministers meet on 12 July. #Ukraine #Crimea