Посли ЄС погодили продовження економічних санкцій проти Росії

Посли Євросоюзу погодили продовження економічних санкцій щодо Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" для економічних санкцій проти Росії, як і очікувалося. Вони мають бути схвалені під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 12 липня", - написав він.

EU ambassadors gave green light to the economic sanctions on #Russia as expected. should be adopted when EU foreign ministers meet on 12 July. #Ukraine #Crimea