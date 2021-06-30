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Посли ЄС погодили продовження економічних санкцій проти Росії

Середа, 30 червня 2021, 11:39
Посли ЄС погодили продовження економічних санкцій проти Росії

Посли Євросоюзу погодили продовження економічних санкцій щодо Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" для економічних санкцій проти Росії, як і очікувалося. Вони мають бути схвалені під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 12 липня", - написав він. 

Нагадаємо, лідери ЄС на червневому саміті у Брюсселі погодилися ще на пів року продовжити економічні санкції проти Росії. Рішення послів ЄС є формальним кроком після рішення саміту, наступний етап - затвердження Радою ЄС. 

Санкції ЄС були запроваджені у 2014 році у зв’язку з російською агресією проти України і спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

Відтоді Євросоюз кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією.

Перед цим востаннє Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії 17 грудня 2020 року.

"Українська правда" у Threads

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