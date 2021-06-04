Вакцинация в Украине набирает обороты: более 50 тысяч прививок за день

3 июня в Украине сделали 50 840 прививок против COVID-19: одну дозу вакцины получили 46 868 человек, вторую дозу вакцины – 3 972 человека.

Источник: МОЗ

Детали: В этот четверг сделали прививок на 16 тысяч больше, чем в среду (34 481), и почти на 32 тысячи больше, чем во вторник (18 884). Но это все еще меньше, чем месяц назад, ведь 29 апреля были сделаны 73 376 прививок за день.

3 июня работали 395 мобильных бригад и 436 прививочных пунктов.

С 24 февраля привито 1 123 663 человека, из них первую дозу вакцины получили 1 123 661 человек, обе дозы получили 142 062 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

За чуть более, чем три месяца, в Украине проведено 1 265 723 прививки.

По состоянию на 4 июня в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записалась 630 381 человек.

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