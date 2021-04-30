В Украине новый рекорд прививок и еще 120 вакцинированных второй дозой

29 апреля в Украине сделали 73 376 прививок против коронавируса, 120 граждан получили вторую дозу вакцины.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО, комментарий МОЗ для "Украинской правды"

Детали: Всего с начала прививочной кампании, 24 февраля, в стране против COVID привито 702 440 человек. Первую дозу вакцины получили 702 438 человек, обе дозы – 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Накануне таких, кто завершил вакцинацию, было 10 человек.

В четверг побит рекорд предыдущего дня, когда сделали 70 469 прививок.

Работали 306 мобильных бригад по иммунизации и 2 069 прививочных пунктов.

Больше всего прививок 29 апреля сделали в Киеве (8 362), Харьковской (6 015), Киевской (5 743), Полтавской (5 433) и Днепропетровской (4 968) областях.

Меньше всего – в Луганской (709), Черновицкой (747), Ивано-Франковской (887) и Волынской (935) областях.

Привитые первой дозой вакцины

Вторую дозу кололи преимущественно в Полтавской области (116 прививок).

Как сообщили УП в Минздраве, 120 человек, которые получили вторую дозу прививки от коронавируса, – это военные, которые едут в зарубежную миссию в Конго.

Оба раза их прививали китайской вакциной Coronavac от производителя Sinovak.

Привитые второй дозой вакцины

Учитывая, что в Украине начали прививать препаратом Coronavac 13 апреля, наибольший промежуток между их прививками может составлять 15 дней.

Как рассказывал главный санврач Виктор Ляшко, по инструкции промежуток между прививками препаратом Coronavac должен составлять от 14 до 28 дней. Вторую прививку рекомендуется делать ближе к 28 дню.

Этому предшествовало: В начале апреля глава Минздрава заявил о намерениях ускорить темпы вакцинации против коронавируса и коронавирусной болезни и обеспечить возможность прививания 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года.

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