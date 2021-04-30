В Украине новый рекорд прививок и еще 120 вакцинированных второй дозой

29 апреля в Украине сделали 73 376 прививок против коронавируса, 120 граждан получили вторую дозу вакцины.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Всего с начала прививочной кампании, 24 февраля, в стране против COVID привито 702 440 человек. Первую дозу вакцины получили 702 438 человек, обе дозы – 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Накануне таких, кто завершил вакцинацию, было 10 человек.

В четверг побит рекорд предыдущего дня, когда сделали 70 469 прививок.

Работали 306 мобильных бригад по иммунизации и 2 069 прививочных пунктов.

Больше всего прививок 29 апреля сделали в Киеве (8 362), Харьковской (6 015), Киевской (5 743), Полтавской (5 433) и Днепропетровской (4 968) областях.

Меньше всего – в Луганской (709), Черновицкой (747), Ивано-Франковской (887) и Волынской (935) областях.

Этому предшествовало: В начале апреля глава Минздрава заявил о намерениях ускорить темпы вакцинации против коронавируса и коронавирусной болезни и обеспечить возможность прививания 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года.

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