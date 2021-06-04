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Ляшко: Вакцин достаточно, чтобы вакцинировать всех военнослужащих

Пятница, 4 июня 2021, 11:54

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что в Украине уже достаточно вакцин против COVID-19 для того, чтобы вакцинировать всех украинских военнослужащих.

Источник: Ляшко в ответ на вопрос во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде

Прямая речь: "Сегодня вакцинация военнослужащих, в первую очередь тех, кто защищает границы нашей страны, и тех, кто находится в полной боевой готовности, для нас является приоритетом...

Сегодня вакцин достаточно для того, чтобы вакцинировать полный состав наших военнослужащих. Они приоритизируются и вакцинируются. Процент охвата достаточно большой".

Детали: Ляшко отметил, что вакцинация военнослужащих происходит по двум направлениям: прививки медработников в Министерстве обороны и вакцинация тех, кто отбывает на ротацию в прививочных пунктах.

Напомним: Действующий закон о численности ВСУ предусматривает количество, не превышающее 250 000 человек, в том числе 204 000 военнослужащих.

С 24 февраля по 3 июня в Украине привито 1 123 663 человека, из них первую дозу вакцины получили 1 123 661 человек, обе дозы получили 142 062 человека. За чуть более, чем три месяца, проведено 1 265 723 прививки.

Читайте также: Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинацияЛяшко Викторармияздоровьемедицина


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