Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко: Вакцин достаточно, чтобы вакцинировать всех военнослужащих

Пятница, 4 июня 2021, 11:54
Ляшко: Вакцин достаточно, чтобы вакцинировать всех военнослужащих

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что в Украине уже достаточно вакцин против COVID-19 для того, чтобы вакцинировать всех украинских военнослужащих.

Источник: Ляшко в ответ на вопрос во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде

Прямая речь: "Сегодня вакцинация военнослужащих, в первую очередь тех, кто защищает границы нашей страны, и тех, кто находится в полной боевой готовности, для нас является приоритетом...

Сегодня вакцин достаточно для того, чтобы вакцинировать полный состав наших военнослужащих. Они приоритизируются и вакцинируются. Процент охвата достаточно большой".

Детали: Ляшко отметил, что вакцинация военнослужащих происходит по двум направлениям: прививки медработников в Министерстве обороны и вакцинация тех, кто отбывает на ротацию в прививочных пунктах.

Напомним: Действующий закон о численности ВСУ предусматривает количество, не превышающее 250 000 человек, в том числе 204 000 военнослужащих.

С 24 февраля по 3 июня в Украине привито 1 123 663 человека, из них первую дозу вакцины получили 1 123 661 человек, обе дозы получили 142 062 человека. За чуть более, чем три месяца, проведено 1 265 723 прививки.

Читайте также: Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияЛяшко Викторармияздоровьемедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: