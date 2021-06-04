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Авто с журналистами подорвалось на мине в Азербайджане, трое погибших

Пятница, 4 июня 2021, 15:50
Авто с журналистами подорвалось на мине в Азербайджане, трое погибших

В азербайджанском Кельбаджаре трое человек погибли в результате подрыва на мине, четверо ранены, двое из погибших – сотрудники СМИ.

Источник: азербайджанский ресурс Day.az со ссылкой на Генпрокуратуру и МВД Азербайджана.

Детали: 4 июня около 11 часов автомобиль с сотрудниками телевизионных каналов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район для работы, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг Кельбаджарского района. 

В результате погибли три человека: оператор телеканала Az TV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства "АЗЕРТАДЖ" Магеррам Ибрагимов, заместитель представителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. 

4 человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Среди пострадавших – режиссер AzTV Эмиль Мамедов, водитель автобуса и местный житель.

Азербайджанские правоохранители утверждают, что "минирование армянскими ВС азербайджанских территорий в грубое нарушение норм и принципов международного права, в том числе требований Женевской конвенции от 1949 года, представляет собой продолжение преступных действий против граждан Азербайджана".

Военная прокуратура Азербайджане возбудила уголовное дело по ст. 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международно-правовых норм во время вооруженного конфликта) и другим статьям УК Азербайджана.

Напомним: 27 сентября 2020 года между Азербайджаном и Арменией возобновился вооруженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который приостановило 10 ноября совместное заявление президента Азербайджана, премьера Армении и президента России о полном прекращении огня и военных действий.

Однако в мае 2021 года возобновились взаимные обвинения в умышленном обострении ситуации в пограничной зоне на уровне военных Армении и Азербайджана 

Нагорный Карабах – международно признанная часть Азербайджана, контроль над которой (а также над частью других территорий страны) Баку потерял после войны 1991-1994 годов.

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Темы: АзербайджанАрмения
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