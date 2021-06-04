Ребров уходит из венгерского "Ференцвароша"

Венгерский футбольный клуб "Ференцварош" сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Сергеем Ребровым.

Источник: сайт Ferencvarosi Torna Club

Детали: 47-летний украинец тренировал венгерскую команду с лета 2018 года, команда сыграла с ним 161 матч с августа 2018 года по май 2021 года.

Вместе они выиграли три чемпионских титула в Венгрии и вышли в групповой этап Лиги Европы УЕФА в 2019 году и Лиги чемпионов УЕФА в 2020 году.

Клуб пишет об "эпохе Реброва", отмечая, что в последний раз до него команда FTC выигрывала три чемпионата в течение трех лет подряд в 1926-1928 годах.

Этому предшествовало: Ранее Сергей Ребров рассказывал о недоразумении с руководством "Ференцвароша" и своей отставке с поста главного тренера, а СМИ писали, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера английского "Тоттенхэма".

В мае 2020 года была информация, что Ребров попал в сферу интересов турецкого клуба "Фенербахче", а в июле он отказался возглавить киевское "Динамо".