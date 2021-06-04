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Путин – Украине: Если бы дружили с РФ, получали ли бы дешевый газ, как Беларусь

Пятница, 4 июня 2021, 16:40

Президент России Владимир Путин намекнул, что если бы в Украины с РФ были хорошие отношения, то Украина бы покупала дешевый газ и получала бы больше за его транзит.

Источник: Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме

Прямая речь: "У нас есть контракт с Украиной по поводу прокачки нашего газа. Мы в течение ближайших 5 лет будем прокачивать до 40 млрд куб. метров. В лучшие годы прокачивали до 200 млрд куб. метров.

Были бы нормальные отношения и прокачивали бы значительную часть через Украину, но там же проблемы создаются и даже не в сфере политики, а в сфере экономики. Потому что монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно дуть цены до небес за этот транзит, а с другой стороны пробовать опустить как можно ниже цены на газ, который приобретается для Украины… Монополия плоха".

Детали: По его словам, сейчас Украина получает за транзит 1,5 млрд долларов, а могла бы получать - 3-4-5 млрд долларов.

Он надеется, что в ближайшими 10 лет Европа будет транспортировать на 50 млрд куб. метров больше и Украина будет иметь возможность получать деньги за транзит даже по истечении срока контракта с РФ.

Прямая речь: "Все возможно. И мы готовы к этому, мы этого хотим, но нужна добрая воля со стороны наших украинских партнеров не для того, чтобы армию содержать и нацеливать на решение силовым способом вопроса Донбасса.

Мы исходим из того, что у нас сложные отношения с руководством Украины, но мы думаем о том, как там живут люди.

Были бы нормальные отношения... Сейчас у нас внутри страны 62-63 доллара за 1000 кубов для населения, а в Украине - 330 долларов плюс еще транспорт. Значит с гражданина где-то 350 долларов. У нас Беларусь в три раза меньше платит за наш газ".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский считает, что "Северный поток - 2" может заработать за 2-3 года и тогда Украине не видать контракта на транзит газа, он добавил, что Россия будет использовать вопрос газопровода как рычаг воздействия в отношении Донбасса.

Предыстория:

  • В компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством российского газопровода "Северный поток-2", заявили о возобновлении работ по прокладке труб в немецких водах.
  • Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" положительным сигналом.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает переговоров с Соединенными Штатами по газопроводу "Северный поток-2" и считает санкции против него сомнительными.

Читайте также: Глазами Байдена и Меркель: что происходит с санкциями по "Северному потоку-2"

Алена Мазуренко, УП
Темы: ПутинУкраинагаз


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