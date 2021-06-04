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Данилов считает Францию и Германию ответственными за аннексию Крыма: не дали ПДЧ

Пятница, 4 июня 2021, 18:12

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Германия и Франция частично ответственны за оккупацию Крыма, потому что Россия решилась на наступление после отказа европейских стран предоставить Украине ПДЧ в ЕС в 2008 году.

Источник: брифинг Данилова по итогам заседания СНБО

Прямая речь: "Мы имеем дело с мощными игроками на территории Европы, которые заинтересовались в сотрудничестве с Российской Федерацией. Надо прекращать какие-то недосказанности по этому поводу.

Прежде всего - это Германия и Франция, которые являются политическими и экономическими партнерами России.

И нам это очень неприятно, потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ, когда почти все было готово, Грузии и Украины.

И мы помним, что в 2008 году на Грузию напала РФ. После этого у нас ситуация с оккупированным Крымом.

Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны".

Детали: По его словам, "беспокойства" в современном мире мало.

Он добавил, что Украина ведет переговоры с Францией и Германией из-за поддержки этих стран строительства газопровода из России в обход Украины "Северный поток-2".

Данилов отметил, что каждая из стран имеет свои аргументы по этому поводу.

Прямая речь: "Когда они ставят деньги на первое место, тогда нужно всему миру сказать, что у нас деньги на первом месте - не люди, не демократия, не соблюдение прав и свобод. Тогда мы поймем, что надо принять такую ​​доктрину, но что тогда будет с демократией? Тогда тирания будет расползаться по всем странам".

Украинская правда
Темы: ДаниловСНБОФранцияГерманияаннексия


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