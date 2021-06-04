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Зеленский угрожает вынести вопрос о статусе олигархов на референдум

Пятница, 4 июня 2021, 20:38
Зеленский угрожает вынести вопрос о статусе олигархов на референдум

Президент Владимир Зеленский заявил, что если кто-то попытается договориться с нардепами по закону об олигархах, то он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами парламента по этому закону, у меня будет один вопрос. Это вопрос о статусе олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, последним".

Детали: Зеленский удивлен, что в Украине столько "экспертов деолигархизации", которые появились после публикации текста законопроекта. Если бы в Офисе президента об этом знали, то пригласили бы их к разработке, говорит президент.

Глава государства упрекнул, что за 30 лет ни один из политиков самого высокого уровня не ставил вопрос статуса олигархов, "видимо потому, что много говорить о себе – некрасиво и нескромно".

Зеленский также поблагодарил всех критикам закона, обвинив их в том, что они работают на олигархов и находятся "глубоко в материале". Непосредственно олигархам он посоветовал быть "прозрачным бизнесом при содействии государства, а не за счет государства, финансировать благотворительные проекты, а не группку депутатов".

"Нельзя владеть депутатами, министрами и любыми другими чиновниками. Этот законопроект – первое решение всех 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И, да – этого больше не будет ", – подытожил президент.

Что предшествовало: На сайте Рады появился текст проекта закона Зеленского об олигархах. В частности, такой статус приобретать лица, соответствующие четырем критериям: участие в политической жизни, влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

Украинская правда

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Темы: Зеленскийолигархи
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